期交所將於6月4日至5日舉行第28屆期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）年會。此屆年會為AFM睽違15年再次於台灣舉辦，將匯聚來自亞洲、歐洲、美洲及非洲等地之交易所、金融機構、市場基礎設施及資訊服務業者代表齊聚一堂。

此次年會將共同探討全球衍生性商品市場最新發展趨勢，促進國際市場交流與實務經驗分享，展現台灣衍生性商品市場的發展成果與國際參與能量。

本屆年會將由金管會副主委陳彥良開幕致詞，會議內容聚焦多項當前市場重要關注議題，包括亞洲期貨市場之發展契機與挑戰、擔保品與結算機制之發展趨勢、個別交易人市場參與提升、延長交易時段對市場及交易所之影響，以及人工智慧（AI）與市場基礎設施應用等。

此外，會議亦將探討在地緣政治變動、全球供應鏈重組及氣候變遷影響下，大宗商品市場波動所帶來之機會與挑戰，以及非傳統商品與實體資產數位化趨勢對衍生性商品發展之影響。透過專題演講及多場座談交流，各市場代表、各界專家將分享商品發展、交易制度設計、結算風控機制及科技應用等面向之實務經驗與觀點。

AFM成立於1998年，致力於促進會員交易所及機構間之交流合作，目前會員約30家。期交所自2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期積極參與會務及各項國際交流活動。

隨著全球金融市場持續演變，衍生性商品於風險管理與價格發現之功能日益重要。

透過主辦此次AFM年會，不僅有助於提升台灣於國際衍生性商品市場之能見度，亦將進一步深化與國際市場機構之交流合作，掌握市場發展脈動。

期交所未來將持續推動市場制度與商品發展，提升市場效率與國際競爭力，並配合我國推動亞洲資產管理中心政策，促進我國衍生性商品市場穩健發展與國際接軌，強化台灣市場國際影響力。