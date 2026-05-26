全民權證／大立光 挑逾150天

大立光（3008）隨蘋果WWDC即將登場，加上創辦人林耀英家族逢低買進100張自家股票，及可變光圈鏡頭如期出貨、切入光通訊領域添增話題，股價沿5日線盤堅向上。

法人分析，蘋果今年秋季將發表iPhone 18系列新機，搭載適用各種光源且可凸顯主體或拉長景深的可變光圈，預料採取不調漲價格策略將帶動銷量明顯成長，有利於大立光產品均價上揚及獨家供應商地位。

大立光主要著墨於多通道的高階FAU產品應用於CPO，雖然多項關鍵設備仍待重新開發及送樣取得客戶認證，但押寶買盤持續推升股價走揚。權證發行商建議，可買進價內外5%內、距到期日150天以上的相關認購權證。（台新證券提供）

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