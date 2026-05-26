全民權證／世界 選價內外20%

二線晶圓代工廠受惠AI外溢效應帶動，加上漲價題材發酵，吸引市場買盤簇擁，推升股價強勢表態。如昨（25）日世界先進（5347）股價開高震盪收高，終場大漲4%、收168.5元，表現突出。

摩根士丹利證券指出，包括英飛凌與芯源系統（MPS）等全球領導廠商，正將部分晶圓代工訂單採取外包模式。如MPS同時將訂單外包給台廠世界先進與陸廠華虹半導體；台積電也將部分中介層產能委由世界先進生產。據大摩產業調查顯示，世界先進8吋晶圓價格調漲幅度可能介於低個位數至低十位數百分比。看好世界先進的投資人，可挑選價內外20%內，有效天期超過四個月的相關認購權證。（國泰證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）