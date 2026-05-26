全民權證／環球晶 兩檔閃亮

半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）法說會捎來好消息，公司明確指出，今年首季將是全年營運谷底，隨後營收有望逐季攀高。受惠於半導體市場強勢復甦，目前環球晶旗下12吋產線已全數滿載，公司更積極與客戶溝通，預計自下半年起正式啟動漲價策略，以反映高昂的生產成本，產業後市展望明朗。

法人指出，隨著基本面釋出利多，環球晶股價在利空出盡後展現強勁的下檔支撐，市場重新評價（Re-rating）的預期逐步升溫，看好環球晶後市波段行情的投資人，可以將目光轉向相關權證。看好環球晶的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證。（元大證券提供）

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