聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／環球晶 兩檔閃亮
半導體矽晶圓大廠環球晶（6488）法說會捎來好消息，公司明確指出，今年首季將是全年營運谷底，隨後營收有望逐季攀高。受惠於半導體市場強勢復甦，目前環球晶旗下12吋產線已全數滿載，公司更積極與客戶溝通，預計自下半年起正式啟動漲價策略，以反映高昂的生產成本，產業後市展望明朗。
法人指出，隨著基本面釋出利多，環球晶股價在利空出盡後展現強勁的下檔支撐，市場重新評價（Re-rating）的預期逐步升溫，看好環球晶後市波段行情的投資人，可以將目光轉向相關權證。看好環球晶的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數150天以上的認購權證。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。