智邦、貿聯 四檔搶鏡

全球AI與超大規模資料中心的需求持續迎來爆發式成長，台股相關供應鏈基本面動能強勁。其中，資料中心白牌交換器龍頭智邦（2345）、全球連接線束大廠貿聯-KY（3665）受惠技術升級與規格轉換趨勢，產業後市展望極具想像空間，成為近期市場資金關注的指標之一。

在網通領域中，智邦的800G交換器出貨已步入放量期。法人預估，今年800G產品占其資料中心交換器出貨比重有望衝高至35％至45％。為了因應客戶強勁的需求，智邦更啟動了台灣、墨西哥及馬來西亞三地的產線擴產計畫。

除了穩固高速交換器市占，智邦近年大量投入的液冷散熱與L11機櫃級整合技術，也預計於下半年陸續就緒。法人樂觀看待，隨1.6T產品的超前布局與營運規模擴大，智邦今年營收有機會繳出年增兩成以上的亮眼成績。

貿聯-KY的營運轉型同樣亮眼。貿聯-KY過去以高速傳輸主導的主動附接電纜（AEC）產品聞名，現已成功將業務版圖延伸至高功率電源傳輸、光纖互連與共同封裝光學（CPO）等領域。隨著新世代AI晶片平台放量、高速傳輸滲透率攀升，貿聯-KY高效能運算（HPC）相關營收進入高度成長期。權證發行商表示，投資人若想參與智邦、貿聯-KY的下半年行情，可挑選價外20％至價內10%、有效天期150天以上的認購權證布局。