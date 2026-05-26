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聯電、華通 押逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

美股續開多頭派對，台股昨（25）日拉出連三紅，盤面題材股積極點火，聯電（2303）、華通（2313）等兩檔改寫波段高點，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

聯電受惠產品組合改善，法人預估第2季晶圓出貨量季增高個位數、產品單價季增低個位數，產能利用率續升至約80%，毛利率受到折舊影響，預估落在30%水準。

展望下半年，法人認為，隨具體反映成本的漲價效應發揮，及8吋、12吋產能利用率均可望持續提升，預估營收將較上半年雙位數成長，並帶動毛利率逐季攀升。

針對先進封裝領域，聯電目前已與超過十家客戶展開合作，法人預計2026年將有35個以上專案完成設計定案（Tape-out），且有機會於2027年開始放量。在矽光子方面，聯電產品在部分技術性能表現優於同業，規劃於2027年推出PDK 1.0，並推進Hybrid Bonding、TSV、Chiplet等整合應用，添增後續想像空間。

華通部分，法人指出，SpaceX即將掛牌上市，加上日前成功發射第三代升級版「星艦 V3」超重型火箭，達成階段性里程碑，運載能力提升及回收有助發射成本降低，將推進低軌衛星產業未來發展速度，華通等相關供應鏈營運可望雨露均霑。華通下半年隨消費性傳統旺季到來，及光模塊、資料中心等相關產品出貨量明顯增加，法人預期營收將呈現逐季成長格局，今年三度上修資本支出至200億元以上，隱含未來營收成長空間可期。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日90天以上的相關認購權證。

聯電 華通 美股

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