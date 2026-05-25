期交所：6/4起主辦AFM年會 睽違15年再次在台舉辦

台灣期貨交易所今天發布新聞稿宣布，6月4日至5日將在台北舉行第28屆期貨市場協會（Association of Futures Markets,AFM）年會，此屆年會是AFM睽違15年再次在台灣舉辦。

期交所表示，此次AFM年會將匯聚來自亞、歐、美洲及非洲等地交易所、金融機構、市場基礎設施及資訊業者代表齊聚一堂，探討衍生性商品市場發展趨勢，促進國際市場交流與實務經驗分享，並展現台灣衍生性商品市場發展成果與國際參與度。

期交所說明，AFM成立於1998年，促進會員交易所及機構間交流合作，目前會員約30家，期交所從2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期積極參與會務。

期交所表示，隨著全球金融市場持續演變，衍生性商品於風險管理與價格發現功能日益重要，透過主辦此次AFM年會，期交所將進一步深化與國際市場機構交流合作，掌握市場發展趨勢，並持續推動台灣衍生性商品市場穩健發展與國際接軌。

期交所指出，此次AFM年會會議將聚焦多項議題，包括亞洲期貨市場發展契機與挑戰、擔保品與結算機制發展趨勢、個別交易人市場參與提升、延長交易時段對市場及交易所影響，以及人工智慧與市場基礎設施等，也將探討在地緣政治變動及氣候變遷影響下，大宗商品市場波動所帶來機運，以及非傳統商品與實體資產數位化趨勢對衍生性商品發展影響。