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期交所主辦第28屆AFM年會 深化國際市場交流
臺灣期貨交易所將於2026年6月4日至5日假臺北萬豪酒店舉行第28屆期貨市場協會（Association of Futures Markets, AFM）年會。這屆年會為AFM睽違15年再次於臺舉辦，匯聚來自亞、歐、美洲及非洲等地交易所、金融機構、市場基礎設施及資訊業者代表齊聚一堂，共同探討衍生性商品市場發展趨勢，促進國際市場交流與實務經驗分享，並展現臺灣衍生性商品市場的發展成果與國際參與度。
這屆年會將由金融監督管理委員會副主委陳彥良開幕致詞，會議並聚焦多項重要議題，包括亞洲期貨市場之發展契機與挑戰、擔保品與結算機制發展趨勢、個別交易人市場參與提升、延長交易時段對市場及交易所的影響，以及人工智慧與市場基礎設施等；亦將探討在地緣政治變動及氣候變遷影響下，大宗商品市場波動所帶來之機運，以及非傳統商品與實體資產數位化趨勢對衍生性商品發展影響。透過專題演講及多場座談，分享各市場在商品發展、交易機制及科技應用等面向之經驗與觀點。
AFM成立於1998年，致力促進會員交易所及機構間的交流合作，目前會員約30家。期交所自2007年加入AFM，並自2015年起擔任監察人，長期積極參與會務。隨著全球金融市場持續演變，衍生性商品於風險管理與價格發現之功能日益重要。透過主辦這次AFM年會，期交所將進一步深化與國際市場機構的交流合作，掌握市場發展趨勢，並持續推動我國衍生性商品市場穩健發展與國際接軌。
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