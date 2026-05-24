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日電貿 選逾180天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理

日電貿（3090）今年第1季營收為44.9億元，季增17.7%，年增18.4%；毛利率19.8%，季增 1.9個百分點，年增 2.3個百分點；每股稅後盈餘為1.68元。

AI伺服器與高階AI晶片持續帶動被動元件進入結構性成長周期，受惠於GPU功耗提升與電源架構複雜化，MLCC及相關電容用量呈現倍數成長，同時供需吃緊與交期拉長趨勢延續，產業進入長期缺口格局。日電貿將受惠AI產品滲透率提升與產品組合優化，高毛利產品比重增加，帶動營運體質改善。隨AI需求延續至2026~2027年，CSP與ASIC持續擴張，成長動能具延續性。

權證券商建議，看好日電貿後市股價表現的投資人，可利用價外10%至15%以內、操作逾六個月的商品介入。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

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