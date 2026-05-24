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金像電 兩檔有戲
PCB大廠金像電（2368）是全球最大通用Server PCB製造商，2026年AI進入推理世代，CPU Server重要性提升，通用伺服器需求復甦；AMD及Intel於今年下半年進入PCIe Gen5世代，也讓CCL材料升級，使通用伺服器印刷電路板出現量價齊揚榮景。
整體而言，法人指出，金像電掌握AI PCB三本柱商機，包括ASIC AI、CPU Server及電信網路交換器，營收將逐季成長並創歷史新高，而第1季財報優於預期，推理AI讓今年ASIC AI及交換器市場需求上修，PCB整體供應鏈供不應求推升價格，持續看好後市獲利表現。
權證券商建議，若看好金像電後市表現，可買進價內外15%以內、距到期日逾五個月的認購權證，參與這波偏多行情。（兆豐證券提供、記者高瑜君整理）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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