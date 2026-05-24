全民權證／旺矽 押價內外20%

過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，這次有別於過往，由AI加速產能消耗所驅動，年初至今的產業中，MLCC是被動元件的產業指標，2027下半年MLCC將供不應求。權證發行商建議，可選國巨*（2327）與立隆電（2472）相關價內外5%、距到期日逾六個月的認購權證操作。

2026-05-24 23:47