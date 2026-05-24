台達電、奇鋐 挑逾100天

美商全球電子製造服務巨頭Flex最新財報優於預期。法人指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）等給予「優於大盤」評等，相關權證可伺機操作。

法人表示，Flex計劃在2027年第1季前，將雲端與電源基礎設施（CPI）部門分拆為獨立上市公司，預計CPI部門2027會計年度營收將年增65%至75%，2028會計年度年增幅更可望突破80%。

法人分析，從此次Flex法說會中觀察，看好Flex於CPI業務的強勁成長前景，以及與超大規模雲端業者的合作進展，AI基礎設施的相關支出可望維持高檔，至少延續至2028至2029年，與近期亞洲電源與散熱供應鏈業者的看法一致，奇鋐可望成為受惠股之一。

為AI資料中心提供「端到端」電源與散熱解決方案，成亞洲供應鏈重要趨勢，如台達電與鴻海皆積極布局模組化資料中心解決方案。值得注意的是，外資大摩近期給予台達電目標價1,976元、奇鋐維持2,750元，均為「優於大盤」評等。

法人補充，Flex在電源供應器相關產品領域，為台達電與光寶科的競爭對手；在散熱產品方面，則與奇鋐、雙鴻等廠商互別苗頭。事實上，台達電今年第1季獲利表現亮眼，整體上是強勁的財報。展望後市，預期2026年至2027年獲利持續成長，兩年內獲利有望翻倍以上，市場近期也可望再掀起一波獲利預估上修潮。

權證發行商建議，看好台達電、奇鋐等相關權證後市表現的投資人，可挑相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。