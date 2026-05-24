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期貨商論壇／黃金期 彈性操作

經濟日報／ 華南期貨提供

近期黃金價格呈現偏弱走勢，主要是受到中東停火協議反覆，引發市場對通膨的疑慮升高，美10 年債殖利率持續走高，美元指數走強至99.0以上整理，對黃金價格產生不利的影響。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金在3月2日金價衝高到5,401美元時，持有量同時達到高峰1,101公噸，顯示當時買方信心十足，之後中東出現衝突金價走弱，持有量隨之一路減少，至5月20日1,036公噸，減幅接近6% ，顯示長期基金有減碼的動作。

此外，截至5月12日黃金的CFTC非商業人交易部位略增0.83 萬口至17.16萬口，投機型交易者有進場承接的行為，但是部位仍較高峰期相去甚多，投機買盤力道仍有所不足。

從技術面來看，金價3月開始止跌反彈，4月起約略在4,500~4,900美元間橫盤整理，指標KD同步呈現循環走法。近期從5月12日區間高價4,765美元回落整理，指標翻空下行，呈現空頭型態，價格走勢偏弱。

未來金價能否止穩，觀察油價是否走弱回檔、指標能否低檔收斂整理後有翻多的型態。

黃金有多元化的交易方式，期貨方面，台灣期貨交易所上市黃金期貨及台幣黃金期貨合約，分為一般及盤後交易時段符合投資人的交易習性並同步全球市場的動態，是投資黃金有利的方式。（記者周克威整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

金價 美元指數 中東

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期貨商論壇／國巨期 利多簇擁

國巨*（2327）4月營收創下歷史新高紀錄，月增3%、年增22%；累計前四月營收年增22.5%。國巨稱4月業績優於3月，主要是受惠5月初連假前備貨需求，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁所帶動。

台指期 可望震盪走高

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台達電、奇鋐 挑逾100天

美商全球電子製造服務巨頭Flex最新財報優於預期。法人指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）等給予「優於大盤」評等，相關權證可伺機操作。

國巨、立隆電 四檔放閃

過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，這次有別於過往，由AI加速產能消耗所驅動，年初至今的產業中，MLCC是被動元件的產業指標，2027下半年MLCC將供不應求。權證發行商建議，可選國巨*（2327）與立隆電（2472）相關價內外5%、距到期日逾六個月的認購權證操作。

全民權證／日電貿 選逾180天

日電貿（3090）今年第1季營收為44.9億元，季增17.7%，年增18.4%；毛利率19.8%，季增 1.9個百分點，年增 2.3個百分點；每股稅後盈餘為1.68元。

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