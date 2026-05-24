快訊

埃及木乃伊下月登場史博館 航空公司要求出具「死亡證明」

基金會25日開記者會…蕭旭岑：想利用馬英九傷我者 一定採法律行動

今晨高鐵道岔訊號異常…車次誤點20分 通勤旅客哀號：慢到可以種花

聽新聞
0:00 / 0:00

台指期 可望震盪走高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台指期淨部位方面，上周五三大法人淨空單增加1,021口至3,507口，其中外資淨空單增加2,029口至46,483口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單增加1,893口至1,603口。

其中，上周五外資現貨買超、期貨淨空單增加，股期雙市操作不同調；自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.2萬餘口，買權賣權OI增量皆為不足。周選方面，買權賣權OI總量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

群益期貨表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀，整體籌碼面略為樂觀；技術面上，台股波動率逐漸走低，目前打底後準備創高態勢，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期上周五呈開高走高格局，指數再度跳空開高，重返42,000點之上，並臨近歷史新高，終場以紅K棒留下影線作收。目前指數呈現連三紅的向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，上周五6月買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在20,200點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在40,000點。

整體來說，台股上周五延續強勢攻擊節奏，指數重新站回42,000點整數關卡，期貨也再次轉為正價差，代表市場風險偏好明顯回溫，資金願意提前押注後續行情，尤其權值電子與AI供應鏈仍是推升主軸。

選擇權 台指期

延伸閱讀

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

周線黑翻紅 台股重返42,000點 正價差回歸偏多格局

台股4萬點月線保衛戰開打？網友仍看好「買點顯現」：年底上5萬

COMPUTEX倒數引爆行情 台股再創高點…法人：利多頻傳聚焦AI產業

相關新聞

期貨商論壇／黃金期 彈性操作

近期黃金價格呈現偏弱走勢，主要是受到中東停火協議反覆，引發市場對通膨的疑慮升高，美10 年債殖利率持續走高，美元指數走強至99.0以上整理，對黃金價格產生不利的影響。

期貨商論壇／國巨期 利多簇擁

國巨*（2327）4月營收創下歷史新高紀錄，月增3%、年增22%；累計前四月營收年增22.5%。國巨稱4月業績優於3月，主要是受惠5月初連假前備貨需求，AI相關應用客戶拉貨動能持續強勁所帶動。

台指期 可望震盪走高

台股上周五（22日）開高收高，終場大漲899點、漲幅2.1%、收在42,267點；台指期勁揚939點至42,442點，正價差為174.03點。期貨商表示，目前台指期呈現向上多方跳空走勢，下方均線轉為上彎，為指數形成支撐，短線在跌破月線前，預期維持震盪走高走勢。

台達電、奇鋐 挑逾100天

美商全球電子製造服務巨頭Flex最新財報優於預期。法人指出，由Flex第4季財報來看，AI基礎設施支出將持續增加，相關台廠則按讚台達電（2308）、奇鋐（3017）等給予「優於大盤」評等，相關權證可伺機操作。

國巨、立隆電 四檔放閃

過往景氣循環股的投資邏輯應發生於評價推升本益比偏高之際，這次有別於過往，由AI加速產能消耗所驅動，年初至今的產業中，MLCC是被動元件的產業指標，2027下半年MLCC將供不應求。權證發行商建議，可選國巨*（2327）與立隆電（2472）相關價內外5%、距到期日逾六個月的認購權證操作。

全民權證／日電貿 選逾180天

日電貿（3090）今年第1季營收為44.9億元，季增17.7%，年增18.4%；毛利率19.8%，季增 1.9個百分點，年增 2.3個百分點；每股稅後盈餘為1.68元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。