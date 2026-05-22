短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以40,412點、下跌43點開出後，隨即快速翻紅上漲，最高來到42,579點、上漲124點，雖美股電子盤在等待華許在晚間23點於白宮宣誓就職前，維持高檔震盪走勢，但台指期夜盤在短線漲多後，陷入震盪格局，截至晚間約21點15分，指數約在42,537點、上漲78點，高低震盪不到300點。

22日美股電子盤焦點，首先在於中東電視台報導，美伊接近達成的協議草案內容包括，在所有戰線立即、全面和無條件地實現停火，還包括承諾不以軍事、民用或經濟基礎設施為攻擊目標，保障荷莫茲海峽和阿曼灣航行自由，建立聯合監督和衝突解決機制等；其次，華許將在晚間23點於白宮就任聯準會主席一職，市場觀望華許在升息、降息等立場中，道瓊、那斯達克，標普電子盤分別上漲0.4~0.7%間，左右台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,280元、上漲5元附近遊走，電子期上漲0.15%，半導體期下跌0.3%，中型100期貨指數上漲0.07%。

台股22日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲899點，收42,267點，其中，外資現貨買超761.3億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加2,029口至46,483口；投信買超112.2億元，自營商買超194.7億元，三大法人合計買超1,068.3億元。

市場專家建議，就技術面來說，22日台股價漲量增，成交量能回到5日與20日均量之上，此外短期均線翻揚形成強力支撐，KD也呈現黃金交叉，短線將挑戰歷史高點42,408點。類股表現部分，電子權值股延續反彈，加上航運股也有資金挹注，有利台股多方攻勢。