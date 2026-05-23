全民權證／譜瑞 押價內外10%

譜瑞-KY（4966）第1季產品營收比重為TCON大於30%、高速傳輸介面約50%、SIPI小於10%，毛利率為40.3%，來自OSAT報價持續上漲，尤其含金封裝漲幅較明顯，單季每股純益（EPS）6.61元。

市場預期譜瑞-KY第2季營收將季增約5%左右，高速PS產品線受惠於AI PC對高效能傳輸的需求，USB4 Retimer與相關高速度介面元件的出貨占比預計將季增個位數百分點；TT產品線方面，tTED產品開始量產，出貨量持續增加，毛利率將介於40~44%，估全季EPS將成長至8.3元。

權證券商建議，看好譜瑞-KY後市的投資人，建議利用價內外10%以內、可操作天期150天以上的商品介入。

（群益金鼎證券提供）

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