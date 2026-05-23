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全民權證／長榮 二檔有看頭
受地緣政治與紅海局勢影響，市場運能面臨緊縮，長榮 （2603）因產業後市樂觀，加上進入傳統拉貨旺季，貨主提前備貨，催化運價重拾漲升動能。外資法人看好運價回升對長榮獲利的效應，將在今年第2、3季顯著顯現，對其重申「買進」評等，目標價上看312元。
在基本面強勁支撐下，長榮近期股價表現亮眼，成為盤面上的吸金焦點。法人指出，隨著運價與貨量雙雙升溫，吸引大量波段操作資金進駐，長榮後市發展可期，對想兼顧資金運用效率的投資人，可以轉向布局相關認購權證，參與行情。
權證發行商建議，透過權證操作有槓桿放大、限額風險的優勢。可挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上商品介入。
（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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