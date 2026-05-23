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全民權證／上銀 挑選逾200天
上銀（2049）首季獲利表現優於預期，每股純益1.64元，創下近六季高點。法人看好隨著產品交期延長及獲利能見度提升，預期上銀獲利將進一步上修，有利推升股價表現。
法人分析，上銀首季表現超乎預期，主要受惠人民幣升值，在匯率上處於有利地位。另外區域營收組合改善，以及產能利用率提升，毛利率創兩年半新高。在半導體與AI相關應用訂單強勁帶動下，營益率為一年來首度年增，首季與機器人相關營收年增逾四成，占營收比重也站上兩位數，預期營收季增態勢將延伸到下半年。
權證發行商表示，看好上銀的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期200天以上的權證，參與個股行情。
（凱基證券提供）
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