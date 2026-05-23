聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／上銀 挑選逾200天

經濟日報／ 記者何佩儒整理

上銀（2049）首季獲利表現優於預期，每股純益1.64元，創下近六季高點。法人看好隨著產品交期延長及獲利能見度提升，預期上銀獲利將進一步上修，有利推升股價表現。

法人分析，上銀首季表現超乎預期，主要受惠人民幣升值，在匯率上處於有利地位。另外區域營收組合改善，以及產能利用率提升，毛利率創兩年半新高。在半導體與AI相關應用訂單強勁帶動下，營益率為一年來首度年增，首季與機器人相關營收年增逾四成，占營收比重也站上兩位數，預期營收季增態勢將延伸到下半年。

權證發行商表示，看好上銀的投資人，可挑選價內外5%以內，有效天期200天以上的權證，參與個股行情。

（凱基證券提供）

權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。

上銀 營收 權證

延伸閱讀

全民權證／嘉澤 選價內外10%

全民權證／新代 兩檔強強滾

文曄、鑫聯大 挑逾100天

全民權證／大立光 押逾90天

相關新聞

短線漲多後 台指期夜盤上半場陷入狹幅震盪

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以40,412點、下跌43點開出後，隨即快速翻紅上漲，最高來到42,579點、上漲124點，雖美股電子盤在等待華許在晚間23點於白宮宣誓就職前，維持高檔震盪走勢，但台指期夜盤在短線漲多後，陷入震盪格局，截至晚間約21點15分，指數約在42,537點、上漲78點，高低震盪不到300點。

聖暉、漢唐 權證四檔活跳跳

受惠於全球半導體產業的AI結構性投資浪潮，各國積極投入半導體廠擴建，推動先進製程、先進封裝等高科技廠房投資動能。無塵室及廠務業者包括聖暉*（5536）、漢唐（2404）為優先受惠者，手上訂單都處於高水平，營運成長無虞，帶動相關權證表現。

台泥、南亞 權證瞄準長天期

台股在行情高檔震盪之際，台泥（1101）、南亞（1303）等傳統產業績優股受買盤青睬。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

全民權證／上銀 挑選逾200天

上銀（2049）首季獲利表現優於預期，每股純益1.64元，創下近六季高點。法人看好隨著產品交期延長及獲利能見度提升，預期上銀獲利將進一步上修，有利推升股價表現。

全民權證／長榮 二檔有看頭

受地緣政治與紅海局勢影響，市場運能面臨緊縮，長榮（2603）因產業後市樂觀，加上進入傳統拉貨旺季，貨主提前備貨，催化運價重拾漲升動能。外資法人看好運價回升對長榮獲利的效應，將在今年第2、3季顯著顯現，對其重申「買進」評等，目標價上看312元。

全民權證／譜瑞 押價內外10%

譜瑞-KY（4966）第1季產品營收比重為TCON大於30%、高速傳輸介面約50%、SIPI小於10%，毛利率為40.3%，來自OSAT報價持續上漲，尤其含金封裝漲幅較明顯，單季每股純益（EPS）6.61元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。