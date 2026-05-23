全民權證／上銀 挑選逾200天

台指期夜盤22日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以40,412點、下跌43點開出後，隨即快速翻紅上漲，最高來到42,579點、上漲124點，雖美股電子盤在等待華許在晚間23點於白宮宣誓就職前，維持高檔震盪走勢，但台指期夜盤在短線漲多後，陷入震盪格局，截至晚間約21點15分，指數約在42,537點、上漲78點，高低震盪不到300點。

2026-05-22 21:21