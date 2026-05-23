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台泥、南亞 權證瞄準長天期

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

台股在行情高檔震盪之際，台泥（1101）、南亞（1303）等傳統產業績優股受買盤青睬。權證券商建議，可利用中長天期、券商造市積極、價內外合理等條件的認購權證，參與相關個股走勢。

台泥第1季水泥事業營收年減4.8%，但毛利率年增1.8個百分點，使營業利益27.9億元，季增83.5%、年增21.3%，稅後純益7.2億元，季轉盈、年增36.2%，每股純益（EPS）0.1元。

展望第2季，6月進入水泥開工旺季、和平電廠發電量在夏季會提高、葡萄牙水泥價格上漲，市場估全季營收370.6億元，季增11.7%、年增4.8%，EPS為0.24元。

市場看好歐洲市場布局將帶動台泥獲利重返成長，彌補因房地產低迷而下滑的亞洲水泥事業，預估2026年營收年增0.3%，營業利益率年增2.6個百分點，帶動營業利益年增38.4%、稅後純益轉盈至70.3億元，EPS為0.93元。

南亞4月營收月增1.89%、年增19.44%；產品別中，中高階電子材料需求維持旺盛，儘管4月環氧樹脂受到上游化工原料供應不足，導致產能利用率下滑、銷售量暫時減少，然船舶、車體、風電等應用需求仍在成長，電子材料營收也維持增長趨勢。

南亞過去評價多受塑化景氣循環影響，但2026年營運動能已逐步轉向本業修復、電子材料升級與轉投資收益並進。CSP業者持續上修資本支出，帶動AI伺服器、高速交換器與高階PCB需求維持高檔，部分玻纖布供應商將產能轉向T-glass、Low DK等高階材料，也使一般電子級E布供給相對收斂，有助南亞E布稼動率與報價表現。

市場預估南亞今年業外收益約549.8億元，主要來自南亞科與台塑化權益法收益。

台泥 營收 葡萄牙

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