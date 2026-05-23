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聖暉、漢唐 權證四檔活跳跳
受惠於全球半導體產業的AI結構性投資浪潮，各國積極投入半導體廠擴建，推動先進製程、先進封裝等高科技廠房投資動能。無塵室及廠務業者包括聖暉*（5536）、漢唐（2404）為優先受惠者，手上訂單都處於高水平，營運成長無虞，帶動相關權證表現。
法人分析，由於AI投資需求持續外溢，聖暉*為無塵室與系統整合商，除了半導體產業外，PCB、記憶體、封裝產業等皆有建廠需求，隨著客戶持續增加資本支出，預估在手訂單將逐季增加。第2季因新接單已反映原物料成本，加上客戶組合轉佳，第2季、第3季毛利率表現有望逐季向上。
聖暉*目前營收雖以台灣為主，法人表示，台系大廠在台灣的資本支出將於2028年到2030年達到高峰，但海外地區在AI競賽下，資本支出仍處於初始階段，未來成長潛力相當大，其中美國建廠延續性尤佳。
中國大陸方面，因當地PCB與記憶體產業都在擴廠，但可承接機電與無塵室的業者相對缺乏，因此深具發展潛力。
法人分析，漢唐客戶涵蓋台系晶圓代工廠、美系記憶體廠、台系面板廠等，受惠台系晶圓代工廠持續在美國、台灣擴廠，帶動首季獲利大幅年增。同時主要客戶今年仍陸續啟動多座晶圓廠投資計畫，海內外都有積極擴廠行動，為漢唐帶來穩定及可預期的成長。
權證發行商表示，投資人若看好聖暉*、漢唐後續表現，可以挑選價內外20%以內，有效天期120天以上的權證以小金搏大利。
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