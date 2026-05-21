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台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

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台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台指期夜盤21日以41,313點開低後，盤中走勢持續呈現震盪格局。聯合新聞資料照／記者余承翰／攝影
台指期夜盤21日以41,313點開低後，盤中走勢持續呈現震盪格局。聯合新聞資料照／記者余承翰／攝影

台指期夜盤21日以41,313點開低後，盤中走勢持續呈現震盪格局。截至晚間8點50分，台指期夜盤報41,370點、跌133點、跌幅0.3%；盤初多方雖率先攻高翻紅，最高達41,643點、最低暫達41,205點，但隨後卻由紅翻黑，高低點震盪達438點。

資深期貨分析師莊佳螢表示，受惠國際油價回落、美債殖利率壓力降溫，加上市場聚焦輝達（NVIDIA）財報，美股周三全面強彈，道瓊工業指數大漲1.3%，費城半導體指數更飆升4.4%，AI與科技股再度成為市場主流。

莊佳螢分析，輝達最新公布的財報與財測全面優於市場預期，資料中心業務持續高速成長，顯示全球AI需求依舊強勁，也同步帶動半導體供應鏈與高效能運算族群轉強，大型科技股同步反彈，微軟、亞馬遜、Meta、博通等AI概念股全面收紅。

綜合台新、元富期貨表示，台指期夜盤在連日震盪後出現反彈，目前暫時重新站回所有均線之上。後續仍須觀察輝達財報利多能否進一步帶動量能回升，以及主流族群是否持續擴散。若後市權值股維持強勢、成交量能同步增溫，盤勢仍有機會朝高檔震盪偏多格局發展。

另外，若本波僅是輝達財報帶動的短線激情，隨周末過後市場情緒降溫，指數仍可能回到區間整理；但若下周一台股能穩守42,000點整數關卡，且成交量維持高檔水準，則代表資金並非短線搶反彈，而是重新押注AI主升段行情，後續指數有機會進一步挑戰45,000點。

此外，6月初登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）也被視為重要觀察指標。市場預期，在AI資本支出持續擴張下，AI PC、機器人與邊緣AI等題材可望成為展會焦點，相關概念股有望提前啟動資金卡位行情。只要國際股市未出現明顯轉空訊號，台股仍有機會延續資金行情。

台指期 輝達

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