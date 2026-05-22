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全民權證／世芯 押價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

世芯-KY（3661）隨雲端服務供應商（CSP）客戶三代晶片量產，營運成長可期，加上訂單流失疑慮緩解、2奈米產品將完成設計定案、新客戶將逐漸開花結果，內外資機構法人上修目標價。

法人預估，世芯-KY第2季營收季增逾兩倍，換算年增率近五成，受惠CSP客戶三代晶片量產時間點落在5月底至6月，並看好NRE需求強勁及車用晶片挹注，調升毛利率及獲利預估值。

世芯-KY先前宣告為CSP客戶產品唯一後段設計服務廠商，破除市場傳言，法人維持2026年CSP三代晶片營收貢獻約15億美元，未來若爭取到多產能，則有機會進一步上修。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日逾90天的相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

世芯 晶片 營收

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