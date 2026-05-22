聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／技嘉 兩檔閃金光
技嘉（2376）AI訂單能見度已到2027年，預期今年第2季至第4季獲利續創新高且翻倍，法人上調評等至「強力買進」，上修目標價至492元，相關權證可伺機布局。
法人表示，技嘉4月營收創高，因技嘉歐美客戶強勁拉貨AI，今年第2季消費產品進入淡季，估技嘉營收突破單季千億元，占比近80%，帶動第2季營收估達1,506.6億元、年增47%，再創高。大客戶AI算力雲服務商Nebius上修資本支出25%至200~250億美元，硬體高度集中今年下半年進駐，營收可期。
權證發行商建議，若看好技嘉表現，可選相關認購權證布局。標準以價內外10%以內、剩餘天數逾120天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。