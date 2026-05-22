兩檔ETF 選逾150天

隨台股主動式ETF市場熱度升溫，相關權證也陸續登場。其中，主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）聚焦AI、半導體與高成長題材，透過主動操作掌握產業趨勢與市場輪動機會，相關連結權證可伺機布局，以小博大。

展望2026下半年， 法人指出，AI產業利多來自於需求爆發、技術升級與供給限制三大因素交織，形成結構性成長循環。台股方面，利多體現在完整供應鏈優勢、資金持續聚焦以及基本面支撐三大面向，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位。

此外，根據券商法人最新預估，台股2026年企業盈餘年增率已由33%上修至40%，2027年也由21%調高至25%，顯示基本面持續轉強。在AI需求爆發帶動下，包括先進封裝、CoWoS、高效能運算（HPC）以及AI伺服器等族群，成為本波行情核心主軸。

法人表示，AI確實是驅動今年來台股多頭的重要引擎，不過隨著時間推移，將從過往的「AI預期」走向「AI驗證」，必須視AI能否真正落實在企業獲利數據上，重點需觀察四大雲端業者對於未來資本支出的展望，以及後續代理AI落地後，是否能加速雲端業者的營收轉化效應。

台股族群方面，布局應聚焦績優題材股，重點族群包括：台積電及先進製程封裝供應鏈、高速傳輸、載板與PCB、散熱、電源管理，持股信心與風險控管將是獲利關鍵。

權證發行商建議，看好00981A、00982A等ETF後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外15%以內、剩餘天數150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。