台達電、亞翔 四檔帶勁

美股反彈帶動台股昨（21）日終止連四跌，盤面題材股紛紛強勢表態，台達電（2308）、亞翔（6139）等兩檔漲勢明顯優於大盤，後市仍有輪漲機會，發行券商建議，偏多投資人可透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

法人分析，台達電第1季每股純益（EPS）7.9元，繳出三率三升亮麗成績單，優於市場預期，第2季隨GB300電源、液冷等AI伺服器相關產品出貨暢旺，營運將明顯較過以往季節性表現為佳，上修單季營收預估值，約可季增逾兩成水準。

輝達加速推進800 VDC 660kW電源機櫃時程，以確保Vera Rubin提前導入，法人預期，包括400V及 00VDC在內的HVDC架構採用率持續提升可期，2027年HVDC將占台達電AI伺服器電源出貨量15%至20%，並成為營收成長及毛利率擴張的重要關鍵。

法人指出，台積電因應客戶需求強勁，持續上修資本支出至2026年的560億美元，不但特化及耗材陸續釋出於先進製程端驗證通過訊息，廠務端亦加速進行建廠計畫。供應鏈調查顯示，一座國內晶圓廠建置成本約新台幣300億元，其中，無塵室及機電工程仍為是整體設計最為核心之處，約占晶圓廠27%至30%。

亞翔受惠半導體大廠海外擴產與中國大陸成熟製程擴建需求，目前在手訂單維持千億元以上高檔水準，產能稼動率維持滿載，法人看好，海外專案進入工程認列高峰期及營收規模持續放大、產品組合優化、管理效能提升，將帶動2026年獲利展現穩健成長力道。

權證發行商建議，可買進價內外10%以內、距到期日120天以上的相關認購權證，但宜設好停利停損。