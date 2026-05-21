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期貨商論壇／微型那指期 有戲

經濟日報／ 記者崔馨方整理

近期美國科技股出現高檔震盪，主因多重因素疊加，更多時候並非來自基本面轉壞，更偏向是高檔整理的估值重評，建議透過微型那斯達克期貨（MNQ）操作，從震盪中獲取報酬。

期貨法人分析，美國先前一度打算再攻伊朗，油價上沖下洗，引發債市動盪壓力，美債殖利率一度攀升至接近20年高點，市場擔憂通膨居高不下，恐迫使聯準會（Fed）轉向升息，打擊科技與成長股。

Fed似乎也正在為可能的通膨升溫預作政策路徑準備，因4月會議紀錄顯示，若通膨持續高於2%目標，決策官員準備調整原先偏向寬鬆的政策立場。多名官員也希望刪除會後聲明中暗示未來可能降息的措辭，以避免市場誤解Fed仍偏向寬鬆。

人工智慧投資是企業獲利主引擎，帶動產業上下游串聯共同茁壯，產業規模持續成長下，相關企業較有餘裕抵抗高通膨環境。輝達5月公布的最新財報再次成為全球資本市場焦點，第1季營收達816億美元，年增約85%，再度刷新歷史新高，同時每股稅後盈餘（EPS）1.87美元，也明顯優於市場預期，尤其相關數字並未計入中國市場潛在營收，第2季財測仍同樣高於華爾街估值，給予投資人對AI產業更宏大的想像空間。（凱基期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

Fed 美債 通膨

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