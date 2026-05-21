期貨商論壇／道瓊期 伺機操作

美股近期反彈已不是單純的風險偏好回升，而是市場一邊消化更高通膨，一邊重新定價主流科技股的獲利韌性，建議可伺機利用美國道瓊期貨（UDF）操作。

美國4月消費者物價指數年增3.8%，高於市場預期，也高於前月3.3%，但資金並未撤出股市，反而持續回流大型科技與半導體族群，代表多頭主軸已從降息想像轉為對產業趨勢與企業獲利的重新評估。

根據Fedwatch工具顯示，聯準會最快今年12月升息機率超過50%，政策路徑明顯較先前更偏鷹派，然而目前人工智慧與半導體仍是盤面主流，這也是近期指數高檔震盪下，科技股仍能維持相對強勢關鍵。

從技術面觀察，美股四大指數同步位於所有均線之上，多方架構明確，不過在連續走高之後，那斯達克與費城半導體指數都已逼近歷史高檔區，若後續殖利率再度急彈，短線高檔震盪壓力仍可能升高。

台灣期貨交易所發行的美國道瓊期貨，與美國道瓊連動性高，可說無縫接軌，加上市場量能充裕，以及流動性佳的特性，建議以美國道瓊期貨為短線當沖投資工具之一。

期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此有高度投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供、記者崔馨方整理）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）