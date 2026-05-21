台指期 高檔震盪偏多

股期雙市昨（21）日同步反彈收漲，加權指數漲1,347點收41,368點；台指期則大漲1,349點至41,473點，正價差達104.79點。期貨分析師提醒，台指期有機會維持高檔震盪偏多格局，須留意短線震盪，嚴格設定停損以控管風險。

台指期昨日呈現開高走高格局，受美股上漲激勵，指數跳空開高並一舉重返月線之上，盤中在權值股全面走揚帶動下，進一步站回所有均線之上，終場大漲1,349點，以紅K棒作收，指數回補本周跌幅，在均線支撐下，若後續能持續穩守月線之上，盤勢有機會在震盪整理後再度挑戰前波高點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,173口至2,486口，其中外資淨空單增加1,710口至44,454口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加1,954口至290口。

選擇權未平倉量部分，6月買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在31,800點 ; 5月W4買權最大OI落在45,500點，賣權最大OI落在39,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.31上升至1.4。VIX指數下降2.54至34.37。外資台指期買權淨金額6.19億元；賣權淨金額0.6億元。

台新、元富期貨表示，台指在連日震盪後出現強勁反彈，重新站回所有均線之上。後續仍須觀察輝達財報利多能否進一步帶動大盤量能回升，以及主流族群是否持續擴散。若權值股維持強勢、成交量能同步增溫，盤勢仍有機會朝高檔震盪偏多格局發展。

此外，6月初登場的台北國際電腦展也被視為重要觀察指標。市場預期，在AI資本支出持續擴張下，AI PC、機器人與邊緣AI等題材可望成為展會焦點，相關概念股有望提前啟動資金卡位行情。只要國際股市未出現明顯轉空訊號，台股仍有機會延續資金行情。