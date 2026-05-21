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6月電子期金融期齊漲

中央社／ 台北21日電

台北股市今天上漲1347.39點，收41368.21點。6月電子期收2699點，上漲104.25點，正價差15.34點；6月金融期收2559.80點，上漲1.40點，正價差20.58點。

6月電子期以2699點作收，上漲104.25點，成交220口。

電子現貨以2683.66點作收，上漲100.02點；6月電子期貨與現貨相較，正價差15.34點。

6月金融期以2559.80點作收，上漲1.40點，成交314口。7月金融期以2533.40點作收，上漲24.80點，成交4口。

金融現貨以2539.22點作收，上漲0.01點；6月金融期貨與現貨相較，正價差20.58點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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