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期貨商論壇／匯率期 避險優選

經濟日報／ 記者周克威整理

中東局勢、美國通膨預期，及聯準會利率政策方向，已成為牽動全球資金流向的核心因素，讓外匯市場波動明顯升溫。首先，市場避險情緒仍受中東局勢反覆變化影響，當市場擔憂衝突升級時，資金快速回流美元與美債等避險資產，推升美元指數與美債殖利率同步走高。

美元走強下，美元兌日圓多次逼近160重要心理關卡，市場對日本官方是否再度出手干預高度戒備。對匯率期貨市場而言，160已不只是技術面壓力區，更是觀察日本政府政策容忍度的重要指標，一旦美元持續強勢、美日利差維持高檔，日圓貶值壓力恐怕仍難以明顯解除。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨作避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

避險 美元指數 聯準會

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