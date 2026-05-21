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期貨商論壇／台指期 留意風險

經濟日報／ 記者周克威整理

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股近日跌破月線、外資單日大幅調節之際，市場氛圍明顯轉趨保守，短線波動風險升溫。尤其台指期一度跌破4萬點整數關卡，顯示市場多空分歧持續擴大，後續盤勢仍可能出現較為劇烈的震盪走勢。

4萬點不僅具有心理支撐意義，更是程式交易與資金部位調整的重要參考位置，一旦有效跌破，恐觸發停損與避險賣壓同步出籠，進而加劇指數下行壓力。技術面觀察，台股不僅跌破月線支撐，亦失守前波關鍵大量區低點，上方套牢賣壓逐步形成。即使盤中出現反彈，仍可能遭逢解套賣壓干擾，使反彈空間受限。

從外部環境來看，美債殖利率快速攀升，成為壓抑全球股市重要變數。美國10年期公債殖利率升至相對高檔水準，長天期債券亦同步走揚，反映市場對通膨、財政壓力及貨幣政策轉趨緊縮的疑慮升溫。在此情境下，估值偏高的科技股首當其衝，也連帶影響以電子權值股為主的台股走勢。

綜合來看，短期影響市場關鍵變數，趨勢未明朗前，建議投資人維持相對保守策略，避免過度追價，等待更明確方向訊號出現後再行布局，以降低操作風險。（富邦期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

台指期 台股 月線

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