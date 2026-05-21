台指期 維持震盪整理

台股昨（20）日開高走低，指數終場下跌154點、跌幅0.39%、收在40,020點；台指期下跌162點、至40,078點，正價差為57.18點。期貨商表示，目前台指期位於短、中期均線之下，為5月以來新低點，在重新站回月線以前，預期維持震盪走勢。

台指期淨部位方面，三大法人昨日淨空單減少2,809口至1,313口，其中外資淨空單減少2,632口至42,744口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少1,408口至1,664口。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在42,500點，賣權最大OI落在35,000點，5月第四周周三結算的買權最大OI落在44,000點，賣權最大OI落在37,000點。

整體來說，昨日盤中跌破4萬點，接下來市場焦點轉向輝達財報，現在最值得警惕的，是去年11月當時市場把輝達視為AI多頭最後支柱，只要財報夠強、展望夠猛，資金就能繼續撐住整個科技股與AI鏈評價，但後來逐漸發現，真正危險的從來不是財報不好，而是再好的財報也開始推不動股價，因此，近期操作宜保持風險意識。

台新期貨表示，台指期昨日呈震盪格局，指數開盤於月線之下，盤中在聯發科（2454）等權值支撐下，守穩在40,000點之上，終場以十字K棒作收。目前指數位於短、中期均線之下，為5月以來新低點，短線上觀察能否力守於40,000點之上，在重新站回月線以前，預期維持震盪走勢。

展望後市，台股於高檔出現日K連四黑，且呈現「高不過前高、低卻破前低」的走勢。緊接著，本周市場的焦點將集中在輝達財報、聯準會4月會議紀要，以及眾多經濟數據，包括各國PMI快報與美國房地產數據等。