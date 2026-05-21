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全民權證／大立光 押逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

大立光（3008）受惠iPhone 17銷量優於預期，及新機鏡頭規格可望有感升級，加上以精密對位專長投入光通訊研發領域，添增多頭題材，除外資積極回補外，投信近日同步加碼。

法人指出，雖然記憶體漲價延緩部分小客戶規格升級時程，但對高階機種影響較小，大立光最大客戶蘋果銷量仍佳，預期下半年發表的新機鏡頭規格將明顯升級，備貨量可維持去年的9,000萬支水準。除高階手機鏡頭外，CPO FAU專案是大立光優先研發項目，最快一至二年後量產，而憑藉多年光學精準對位技術，有機會複製過往成功經驗到CPO相關產品。權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上認購權證。（中國信託證券提供）

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大立光 CPO iPhone

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