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全民權證／嘉澤 選價內外10%
嘉澤（3533）第1季營運再創歷史單季新高，毛利率為49.5%，本業獲利27.1億元，受惠業外認列匯兌收益，單季每股純益（EPS）為21.37元，季減4.6%、年增5.7%。4月營收33.9億元，月減4.3%、年增15.2%，優於市場預期。
展望第2季，伺服器仍是最主要的成長動能，預期出貨量將季增15%以上，主要受惠通用型需求維持強勁，下半年出貨量有望較上半年再成長15%以上，需求延續至2027年，加上筆電需求回升，市場上修第2季營收預估至101.35億元，季增8.6%、年增21.6%，毛利率50.1%。看好嘉澤的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期四個月以上的商品介入。
（群益金鼎證券提供）
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