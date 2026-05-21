全民權證／新代 兩檔強強滾

新代（7750）第1季營收48.65億元，季增31.6%、年增49.4%，營業毛利23.72億元，稅後純益10.74億元，季增28.1%、年增122.8%，每股純益15.38元，單季營收、獲利雙創歷史新高。4月營收29.20億元，月增30%、年增94.9%；前四月合併營收77.85億元、年增63.8%，單月及累計營收同創歷史新高。

展望後市，法人認為，受惠中國製造業PMI仍處於榮枯線以上水準，加上中國政府持續推進新質生產力發展，有利營運持續受惠AI散熱與機器人等應用於新質生產力的中高階需求，預期新代營運旺季更旺。

看好新代後市股價表現的投資人，可買進價外20%至價內10%、有效天期150天以上的認購權證。（永豐金證券提供）

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