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文曄、鑫聯大 挑逾100天

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

台股連四黑，昨（20）日盤中一度跌破40,000點關卡，其中，文曄（3036）、鑫聯大投控（3709）等逆勢收紅，成為盤面上焦點。發行券商指出，看好文曄、鑫聯大投控等IC通路商族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

文曄是國內第一大的半導體通路商，4月合併營收約2,110億元，月增9％、較去年同期增加79％。前四月合併營收約7,053億元，較去年同期增加約93％。

法人指出，文曄第1季主要受惠於AI帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長、2026年第2季整體營收預期季增率有望攀升至雙位數，看好AI相關需求將持續延續，預計將進一步挹注營運。

展望未來，法人認為，整體經濟環境的不確定性正在減緩，在半導體需求方面，各大CSP持續上修資本支出，中長期而言，AI技術預計將進一步滲透到各領域，帶動其他應用的需求成長。

鑫聯大投控受惠CPU與專案需求，營收獲利快速成長，產品組合優化且中港市場比重提升。隨AI專案與AMD滲透提升，成長動能可望延續。整體而言，在CPU需求強勁與大型專案挹注下，近年營運成長動能顯著提升。

法人看好鑫聯大投控短期動能仍來自CPU（Intel/ AMD）銷售與AI相關專案，其中，伺服器CPU專案採買賣制可直接挹注營收，而AI GPU多為佣金模式、不認列營收但實際提升毛利率。此類專案主要來自中國大型雲端與資料中心客戶，需逐案與原廠協商。權證發行商建議，看好文曄、鑫聯大投控可買進價內外15%以內、距到期日100天以上的相關認購權證。

文曄 半導體 營收

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