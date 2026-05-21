南亞科、華邦電 四檔夯

AI需求強勁，帶動記憶體產業供不應求，且在中國DDR現貨價格再次大漲中，市場看好南亞科（2408）、華邦電（2344）等台廠近期營運表現；權證券商建議，可利用認購權證參與相關個股走勢。

南亞科第1季營收490.87億元，季增63.11%，DRAM平均銷售價格較上季增加，ASP約季增逾70%，毛利率受ASP上升與匯率有利影響，從去年第4季的49.04%上揚至67.87%，單季每股純益（EPS）7.55元，淨值62.25元。

南亞科月前董事會正式通過今年的資本支出預算以不超過520億元為上限，年增286.89% ，創下公司史上新高；其中62億元是2025年遞延至2026年，資本支出70%用在新廠的廠務無塵室等，剩下30%則會使用在設備採購上。南亞科宣布Kioxia、SanDisk、Solidigm及Cisco將認購其私募普通股，此為具策略意義的合作，除挹注資金外，亦有助於綁定長期客戶需求並強化供應鏈關係。在價格上行帶動下，毛利率可望維持高檔，市場預估今年EPS達51元。

華邦電方面，第1季營運隨DDR3、DDR4以及NOR、NAND Flash等成熟產品的供給嚴重縮減，利基型記憶報價大幅上揚，帶動營收與毛利同步走高，全季毛利率為53.4%，增加約11個百分點，其中，記憶體的毛利率從去年第4季的43.3%顯著提升至56.6%，單季EPS為2.25元。

由於AI需求推升高容量與高效能記憶體需求，短期供給收縮帶動利基型DRAM、NAND價格顯著上行，使產業供需結構較過往改善。

看好南亞科、華邦電後市表現的投資人，可挑選價內外10%以內、有效天期200天以上的權證靈活操作。