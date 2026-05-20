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押寶買盤進場卡位 台指期夜盤上半場飆逾500點

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押寶買盤進場卡位 台指期夜盤上半場飆逾500點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
台股示意圖。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

台指期夜盤20日開盤時，在美股電子盤反彈帶動下，以40,270點、上漲146點開出後，隨市場押注即將在21日凌晨公布的輝達（NVIDIA）財報亮眼，激勵買盤先進場卡位，指數一路震盪走高，最高來到40,696點、大漲572點，而截至晚間約21點，指數約在40,632 點、上漲508點。

20日美股電子盤焦點，在於輝達即將在21日美股收盤後公布財報，目前國際大行預計上季營收將達830億至840億美元，超出公司原本的業績指引約7%；不過，大行間也認為，輝達財報超過預期已是慣例，而此次重點將在Vera Rubin量產節奏、毛利率能否守住75%、如何看待谷歌（Google）TPU和CPU競爭威脅等，但在押寶買盤提前進場中，輝達在電子盤中上漲逾1.5%，超微（AMD）逾2%、美光（Micron）與英特爾（Intel）一度同步大漲逾4%中，那斯達克、道瓊、標普等電子盤震盪走高，也激勵台期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,245元、上漲35元附近遊走，電子期上漲1.45%，半導體期上漲1.68%，中型100期貨指數上漲0.7%。

台股20日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌154點，收40,020點，其中，外資現貨賣超466.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少2,632口至42,744口；投信買超89.3億元，自營商賣超195.7億元，三大法人合計賣超572.7億元。

市場專家建議，就技術面來說，20日台股量縮整理失守20日均線，且上檔短期5、10日均線下彎，以及短期頸線41,000點以上的頭部型態壓力仍重，成交金額必須回到20日均量1.2兆元附近，才有利再次挑戰高點，否則難脫整理格局，下檔支撐觀察4月下旬跳空缺口與型態39,000點附近支撐。

台指期 美股 輝達

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