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5月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北20日電

台北股市今天下跌154.74點，收40020.82點。5月電子期收2587.05點，下跌14.55點，正價差3.41點；5月金融期收2545.80點，上漲3.20點，正價差6.59點。

5月電子期以2587.05點作收，下跌14.55點，成交62口。6月電子期以2592點作收，下跌30.80點，成交332口。

電子現貨以2583.64點作收，下跌11.49點；5月電子期貨與現貨相較，正價差3.41點。

5月金融期以2545.80點作收，上漲3.20點，成交131口。6月金融期以2558.40點作收，下跌3.40點，成交217口。

金融現貨以2539.21點作收，下跌0.60點；5月金融期貨與現貨相較，正價差6.59點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 期貨

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