5月電子期跌　金融期漲

世芯-KY（3661）今年客戶的3奈米量產營收可望強勁成長，法人給予投資評等調整為「逢低買進」，上調六個月目標價至6,000元，潛在上漲空間逾20%，可伺機布局相關權證。

2026-05-20 00:32