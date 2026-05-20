聽新聞
0:00 / 0:00
5月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌154.74點，收40020.82點。5月電子期收2587.05點，下跌14.55點，正價差3.41點；5月金融期收2545.80點，上漲3.20點，正價差6.59點。
5月電子期以2587.05點作收，下跌14.55點，成交62口。6月電子期以2592點作收，下跌30.80點，成交332口。
電子現貨以2583.64點作收，下跌11.49點；5月電子期貨與現貨相較，正價差3.41點。
5月金融期以2545.80點作收，上漲3.20點，成交131口。6月金融期以2558.40點作收，下跌3.40點，成交217口。
金融現貨以2539.21點作收，下跌0.60點；5月金融期貨與現貨相較，正價差6.59點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。