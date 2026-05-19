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不妙！美股電子盤疲弱 台指期夜盤上半場失守4萬點
台指期夜盤19日開盤時，在美股電子盤走勢疲弱中，以40,349點、上漲109點開出後，雖一度上衝至40,545點、上漲305點後，隨即反轉下殺，晚間20點30分附近，失守4萬點整數大關後，多頭一路潰敗，截至晚間約21點10分，指數約在39,888點、下跌347點。
19日美股電子盤焦點，在於美國30年期公債殖利率仍維持在5.1%的高檔之上，距2007年以來高點僅一步之遙，國際大行陸續發出警告，認為殖利率可能突破5.5%、2004年以來的最高水準中，美股電子盤走勢疲弱，道瓊、那斯達克、標普都在盤下震盪中，也拖累台期夜盤上半場走勢。
其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,195元、下跌15元附近遊走，電子期下跌0.37%，半導體期下跌0.99%，中型100期貨指數下跌0.35%。
市場專家建議，就技術面來說，19日台股雖在日K留下721點的長下影線，但收盤下跌716點幾乎吞噬，加上收盤跌破月線和5月6日大量低點40,616，高檔套牢量漸增，成交量也不及5日與20日均量，顯示低接買盤意願不足，上方短期均線下彎形成上檔壓力，短線若不能迅速站回短期均線，將會在月線附近震盪。
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