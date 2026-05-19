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台股熱、期貨商資本拉警報！10家急補血 金管會啟動制度檢討

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。 圖／聯合報資料照片
金管會。 圖／聯合報資料照片

台股交易熱、期貨商資本拉警報。據金管會統計，目前14家專營期貨商中，已有10家規劃增資或發債補強資本，主因市場交易爆量，推升未沖銷部位擴大、ANC比率下滑。期交所也已啟動制度檢討。

證期局副局長黃仲豪指出，ANC比率是觀察期貨商資本安全的重要指標，公式中的分子為調整後淨資本額，分母則是未沖銷部位所需保證金。

近期因台股熱絡、交易量放大，業者契約部位快速增加，推升分母擴大，導致部分期貨商ANC比率下降。

依現行規定，期貨商ANC比率低於20%須申報，若低於15%，則必須停止接單並提出改善計畫。

截至5月15日止，14家專營期貨商ANC比率都仍高於15%，尚未出現停止接單情況。

不過，已有1家業者ANC比率低於20%，另有8家落在20%至30%區間，30%以上則有5家，顯示部分業者資本壓力正在升高。

為避免風險擴大，金管會已要求期交所密切監控ANC變化，並輔導業者透過增資、發債等方式充實資本，同時加強自營與經紀業務風險控管。

據統計，目前14家專營期貨商中，已有9家規劃辦理現金增資、4家規劃發行次順位債，因部分業者同步採取兩種方式，整體共有10家啟動資本強化計畫。

黃仲豪說，若業者短期資金需求較急迫，期交所也提供彈性措施，可透過放寬信用狀或透支額度，協助業者取得短期資金因應。

金管會也同步啟動通案檢討。黃仲豪表示，今年3月已請期交所研究國際監理作法，包括ANC公式分子、分母計算方式，以及是否有其他風險控管機制可優化。

期交所目前已成立專案小組，並邀集公會與業者討論，但相關檢討報告尚未出爐。

台股 金管會 增資

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