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全民權證／啓碁 押價內外15%
啓碁（6285）第1季財報優於預期，加上低軌衛星訂單動能強勁、企業網通需求回溫，法人看好，今年營收可望逐季走揚。加上外資買盤積極加碼，近日股價高檔震盪。
啓碁第1季營運動能來自車用及企業需求回溫，毛利率攀升至13.8%，EPS 2.3元。法人預期，第2季營收可望季增低個位數百分比，突破300億元。
法人指出，啓碁今年三大產品線以低軌衛星運營商帶動的電信服務商（Service Provider）成長力道最強，企業及車用幅度相當，動能來自進階 Wi-Fi產品、網路基礎設施及企業網路相關產品、車載通訊模組、ADAS解決方案等。
權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距到期日90天以上認購權證，擴大獲利空間，但應善設停損價位。（國泰證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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