聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／敬鵬 二檔人氣旺
汽車板大廠敬鵬（2355）昨（19）日由於受惠汽車市場回溫、跨足工業電子有成，激勵市場買盤蜂擁搶進，帶動股價開高走高，迅速亮燈強鎖漲停，漲停價63.4元攀本波反彈波段高峰。
法人指出，由於歐美日客戶在「由油轉電」的過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，進而回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。再加上低軌衛星業務逐漸開花結果，使得敬鵬在基本面明顯出現變化下，受到市場矚目，吸引追價買盤駐足。
權證發行商建議，看好敬鵬後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%內，距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。