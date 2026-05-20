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全民權證／敬鵬 二檔人氣旺

經濟日報／ 記者魏興中整理

汽車板大廠敬鵬（2355）昨（19）日由於受惠汽車市場回溫、跨足工業電子有成，激勵市場買盤蜂擁搶進，帶動股價開高走高，迅速亮燈強鎖漲停，漲停價63.4元攀本波反彈波段高峰。

法人指出，由於歐美日客戶在「由油轉電」的過程中，面臨成本過高及安全規格堅持，導致電動車銷售不順，進而回頭強化燃油車產品線，帶動汽車市場回溫；另一方面，積極布局工業電子、航太、通訊等領域也開始貢獻營收。再加上低軌衛星業務逐漸開花結果，使得敬鵬在基本面明顯出現變化下，受到市場矚目，吸引追價買盤駐足。

權證發行商建議，看好敬鵬後市股價表現的投資人，可挑選價內外20%內，距到期日超過三個月的相關認購權證進行布局。（中國信託證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

敬鵬 航太 權證

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