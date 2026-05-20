全民權證／世芯 挑逾三個月

世芯-KY（3661）今年客戶的3奈米量產營收可望強勁成長，法人給予投資評等調整為「逢低買進」，上調六個月目標價至6,000元，潛在上漲空間逾20%，可伺機布局相關權證。

法人分析，預期世芯-KY今年第2季營收將較前季成長，量產業務動能自5月底至6月初逐步啟動，第一大客戶3奈米AI加速器預計6月開始出貨。世芯已提前確保晶圓、CoWoS、載板及測試等供應鏈產能，以確定可以如期交貨。車用業務已於第1季進入量產階段，第2季開始放量，預期將成為第2季最大營收來源。

權證發行商建議，看好世芯-KY後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）

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