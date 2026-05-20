聽新聞
0:00 / 0:00
全民權證／世芯 挑逾三個月
世芯-KY（3661）今年客戶的3奈米量產營收可望強勁成長，法人給予投資評等調整為「逢低買進」，上調六個月目標價至6,000元，潛在上漲空間逾20%，可伺機布局相關權證。
法人分析，預期世芯-KY今年第2季營收將較前季成長，量產業務動能自5月底至6月初逐步啟動，第一大客戶3奈米AI加速器預計6月開始出貨。世芯已提前確保晶圓、CoWoS、載板及測試等供應鏈產能，以確定可以如期交貨。車用業務已於第1季進入量產階段，第2季開始放量，預期將成為第2季最大營收來源。
權證發行商建議，看好世芯-KY後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過100天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。（兆豐證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。