奇鋐、雙鴻 四檔動能強

隨全球人工智慧（AI）熱潮延續，科技巨擘新品與產業盛事再度成為市場焦點。奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等散熱大廠受惠AI伺服器、高階GPU與資料中心需求持續升溫，營運動能看俏，市場看好相關概念股有望持續受惠。

隨著AI晶片功耗與熱流密度持續提升，傳統氣冷架構已逐漸逼近散熱極限，使D2C液冷成為現階段AI伺服器液冷的主流架構。法人分析，D2C透過水冷板貼近CPU、GPU與ASIC等高功耗元件，直接將封裝表面熱量帶離系統，具備架構成熟與量產可行性高等優勢。

短期來看，D2C液冷與冷板（Cold Plate）仍將是AI伺服器液冷主流架構，並持續帶動水冷板、分歧管（Manifold）、冷卻液分配裝置（CDU）及系統級液冷模組需求成長。相關受惠廠商包括具備水冷板與系統級液冷模組量產能力的奇鋐與雙鴻，後續營運可望持續受惠AI伺服器液冷滲透率提升趨勢。

展望後市，法人看好，今、明年奇鋐持續針對水冷板模組及機架式分流管、分歧管等零組件更進一步大幅擴產，顯示公司對客戶需求能見度及把握度提高，產能規劃有望支持未來公司營收及獲利規模高速成長。

雙鴻方面，4月營收月減14.6%、年增40.9%，主因泰國廠區適逢當地新年假期，工作天數減少影響出貨，目前整體產能已恢復正常。此外，雙鴻有望於6月重新取得部分NV Rubin（RVL）CDM訂單，預期5月至6月營收可望逐月成長。展望下半年，隨著Vera Rubin、ASIC及CDU等多項水冷專案陸續啟動，在結構性成長趨勢帶動下，市場持續看好公司後續營運表現。

權證發行商建議，看好奇鋐、雙鴻等相關權證後市表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外20%以內、剩餘天數超過60天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。