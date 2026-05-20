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勤誠擁題材 選逾90天

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受到美債殖利率及美元指數彈升影響，與美科技股同步拉回，盤面淪為個股題材表現。勤誠（8210）挾超微等科技巨擘盛事題材，短線或有發揮機會，發行券商建議，偏多投資人可買進相關權證，透過槓桿效果擴大獲利空間。

勤誠第1季營收表現優於預期，主要拜HGX及GB系列機殼出貨延續，加上機櫃逐步放量，毛利率隨產品組合優化及部分NRE貢獻，季增3.2個百分點至32.8%，每股稅後純益（EPS）10.7元。

法人分析，勤誠4月營收20.6億元，月減17.5%，年增4.6%，主因部分專案面臨轉換期，但公司高層稱整體需求仍舊強勁，產能利用率維持高檔水準，並指引全年營收逐季成長，下半年多項專案放量，將帶動營運優於上半年。

展望未來，法人指出，在原先機殼業務部分，勤誠HGX、GB及ASIC業務持續強勁，各項專案訂單能見度高且具有延續性，並參與各大雲端服務供應商（CSP）客戶多項下一代產品開發。

勤誠同時積極開發機櫃新業務，其中，輝達GPU業務除原機殼供應外，更增加機櫃業務，目前已取得RVL認證，下半年有望開始出貨；CDU水冷櫃目前已獲兩家一線CSP專案，至於超微Helios機櫃亦有所斬獲，添增後續動能。

權證發行商建議，可買進價內外15%內、距到期日90天以上的勤誠等相關認購權證，擴大獲利空間，但宜善設停利停損。

勤誠 超微 營收

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