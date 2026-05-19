期貨商論壇／國巨期 營收護體

國巨*（2327）為全球被動元件龍頭廠商，近年隨AI伺服器、高速運算與車用電子需求快速提升，高階被動元件規格同步升級，營運重心也逐步朝高附加價值產品集中，強化在全球供應鏈中的競爭優勢。

法人認為，AI基礎建設與高效能運算仍將帶動高階被動元件需求成長，產業庫存調整已接近尾聲，後續需求回升有望推升稼動率與營運表現。隨AI與車用電子滲透率持續提升，國巨*在高階被動元件供應鏈中的角色可望進一步強化。

營運表現方面，近期營收維持高檔水準，4月營收月增3%、年增22% ，連兩月改寫單月新高，也創下歷年最強4月表現；前四月營收年增22.5%。法人指出，AI伺服器所需被動元件數量遠高於傳統伺服器，有助推升產品單價與毛利率。

產品布局上，國巨*持續聚焦高容值、高可靠度MLCC與車規產品。隨AI GPU、電源管理與高速運算平台功耗提升，被動元件朝小型化、高耐壓與高穩定度發展，國巨*在高階產品與車用市場具備技術與市占優勢。此外，工控與車用需求回溫，也有助優化產品組合與獲利結構。（兆豐期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）