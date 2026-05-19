台指期 外資保守布局

股期雙市昨（19）日同步大跌，加權指數下跌716點收40,175點，台指期下跌549點至40,248點，正價差72.44點。期貨商表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月選略為樂觀，整體籌碼面呈現保守；台股將測試月線位置，一旦再放量失守4萬關卡，短線轉以保守看待。

台股昨受費城半導體指數下挫拖累，呈開低走低格局，電子權值股多數下挫，加上記憶體族群表現弱勢，有多檔亮綠燈，盤面以金融族群表現相對抗跌，終場指數下跌716點、跌幅1.75%、收在40,175點，日K線連三黑，並失守月線。

期貨市場方面，昨日台指期下跌549點，至40,248點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加399口至4,122口，其中外資淨空單增加380口至45,376口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加784口至3,072口。

昨日外資現貨賣超、期貨淨空單增加，自營商選擇權淨部位，以買買權和買賣權作布局。近月選擇權籌碼略樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.3萬餘口，買權OI增量轉作大於賣權，選擇權多空互不相讓。

台新期貨認為，台指期昨日呈開高走低格局，早盤於平盤附近震盪整理，盤中在台積電（2330）、聯發科（2454）等大型權值股回落修正下，一路震盪走低，終場以黑K棒作收。目前指數失守月線關卡，加上上檔短期均線壓力，短線維持震盪整理，後續觀察能否力守於40,000點之上。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在42,500點，賣權最大OI落在35,000點，5月第四周周三結算買權最大OI落在46,100點，賣權最大OI落在37,000點；外資台指期買權淨金額1.16億元、賣權淨金額1.81億元。

整體來說，昨日盤勢最關鍵的地方，不是在跌多少，而是在於市場終於開始反應之前一直被忽略的風險，包括國際原油庫存持續下降、油價維持高檔震盪，而AI產業又偏偏是極度耗能的產業，從大型資料中心、GPU伺服器到AI推理運算，全都建立在龐大電力需求之上，而目前市場最大的支撐仍然是AI與輝達，20日輝達的財報，很可能就是接下來行情的關鍵轉折。