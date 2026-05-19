都是台積電惹的禍、期貨商ANC拉警報？期交所：目前未出現

市場傳出，因台股過熱，導致過半期貨商ANC（風險調整後淨資本額比例）在30%以下，接單等業務將受限。而期交所表示，期交所不會在期貨商ANC低於30%時，要求業者不得新增交易，但ANC跌破15%後，業者可自行提出增資、發債等相關改善措施。

期交所表示，依期貨商管理規則第22條規定，當期貨商ANC低於20%時，需向期交所等單位申報，而在低於15%時，則將面臨停止收客戶新單等限單措施；若是低於15%時，期貨商得以金融機構開立不可撤銷擔保信用狀及可透支額度等方式，緊急支應ANC不足15%的額度，申請次數每年度以三次為限，且連續申請以一次為限，緊急支應期間得延長至最長四個月。

不過，期交所19日強調，期貨商ANC在截至18日為止，ANC在30%以下的不到四分之一；目前僅有一家ANC略低於20%。

期交所表示，不會在期貨商ANC低於30%時，要求業者不得新增交易，並規定其提出增資、發債等相關改善措施。

依期貨商管理規則第22條規範，期貨商ANC比率低於15%，期貨商除處理原有交易外，應即停止收受期貨交易人訂單，並提出改善計畫。

經了解，期貨商ANC的計算方式，是以「調整後淨資本額」∕「客戶所需保證金總額」，在台股近期交易火熱中，以市場目前最受矚目的台積電個股期貨來看，目前未平倉口數為4.09萬口、小型台積電期貨10.59萬口，換算起來，折合現貨約9萬張、市值約2,000億元，在分母的保證金不斷升高中，拖累ANC數值下降，變相來說，就是台股、台積電（2330）近期交易太熱惹的禍。