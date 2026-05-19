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5月電子期跌　金融期漲

中央社／ 台北19日電

台北股市今天下跌716.26點，收40175.56點。5月電子期收2604.05點，下跌47.05點，正價差8.92點；5月金融期收2542.60點，上漲27.60點，正價差2.79點。

5月電子期以2604.05點作收，下跌47.05點，成交395口。6月電子期以2622.80點作收，下跌40.10點，成交88口。

電子現貨以2595.13點作收，下跌58.36點；5月電子期貨與現貨相較，正價差8.92點。

5月金融期以2542.60點作收，上漲27.60點，成交468口。6月金融期以2561.80點作收，上漲37點，成交70口。

金融現貨以2539.81點作收，上漲31.13點；5月金融期貨與現貨相較，正價差2.79點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 台北

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