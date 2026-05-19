5月電子期跌　金融期漲

旺矽（6223）營運再攀高峰，受惠AI、高效能運算及先進封裝趨勢成形，今年第1季財報表現亮眼，單季營收達39.33億元，毛利率衝上59.45%歷史新高，EPS達12.53元，呈「三率三升」強勁多頭格局。加上4月營收以14.85億元再創單月新高，且成本次MSCI全球標準指數台股唯一新增成分股，市場籌碼與基本面高檔共振。

2026-05-19 00:17