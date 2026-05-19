聽新聞
0:00 / 0:00
5月電子期跌 金融期漲
台北股市今天下跌716.26點，收40175.56點。5月電子期收2604.05點，下跌47.05點，正價差8.92點；5月金融期收2542.60點，上漲27.60點，正價差2.79點。
5月電子期以2604.05點作收，下跌47.05點，成交395口。6月電子期以2622.80點作收，下跌40.10點，成交88口。
電子現貨以2595.13點作收，下跌58.36點；5月電子期貨與現貨相較，正價差8.92點。
5月金融期以2542.60點作收，上漲27.60點，成交468口。6月金融期以2561.80點作收，上漲37點，成交70口。
金融現貨以2539.81點作收，上漲31.13點；5月金融期貨與現貨相較，正價差2.79點。實際收盤價以期交所公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。